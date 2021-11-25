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Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Генк
Динамо Загреб - Генк: обзор матча 25 ноября 2021
Динамо Загреб
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Генк
35'
Л. Менало
45+1'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Генк
Замена
М. Булат
️️️️
С. Мохаррами
88'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Б. Петкович
86'
84'
Желтая карточка
А. Пресиадо
Замена
А. Гояк
️️️️
А. Адеми
76'
Замена
К. Андрич
️️️️
М. Оршич
76'
73'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Л. Менало
69'
66'
Замена
К. Торстведт
️️️️
К. Эйтинг
66'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Д. Ито
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Угбо
ГОЛ! 1:0!
Л. Менало
Пас отдал
К. Теофил-Катерин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
3-1-2-2-2
25
Ливакович
6
Шутало
28
Теофил-Катерин
18
Мохаррами
4
Франьич
27
Мишич
45
Адеми
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
17
Менало
4-1-2-2-1
26
Вандевордт
23
Пресиадо
3
МакКензи
15
Садик
3
Артеага
6
Эйтинг
17
Грошовски
8
Хейнен
10
Бонгонда
10
Ито
99
Угбо
18
Мохаррами
5
Булат
5
Булат
18
Мохаррами
45
Адеми
14
Гояк
14
Гояк
45
Адеми
17
Менало
77
Шпикич
77
Шпикич
17
Менало
9
Петкович
9
Чоп
9
Чоп
9
Петкович
99
Оршич
17
Андрич
17
Андрич
99
Оршич
6
Эйтинг
42
Торстведт
42
Торстведт
6
Эйтинг
10
Ито
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
10
Ито
Остались в запасе
Динамо Загреб
Генк
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
Главный тренер
Дамир Кржнар
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Динамо Загреб - Генк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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