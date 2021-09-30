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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Динамо Загреб
Генк - Динамо Загреб: обзор матча 30 сентября 2021
Генк
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Загреб
10'
Л. Иванушец
45+3'
Б. Петкович (П)
67'
Б. Петкович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Динамо Загреб
83'
Замена
К. Андрич
️️️️
Б. Петкович
83'
Замена
М. Батурина
️️️️
Л. Иванушец
Замена
И. Угбо
️️️️
П. Онуачу
76'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Д. Ито
70'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Б. Тома
70'
70'
Замена
Л. Менало
️️️️
Д. Чоп
70'
Замена
М. Леовац
️️️️
Б. Франьич
67'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Б. Петкович
Красная карточка
Д. Муньос
65'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
К. Торстведт
64'
Замена
М. Трезор
️️️️
Д. Пайнтсил
64'
64'
Замена
А. Гояк
️️️️
А. Адеми
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Петкович
Желтая карточка
К. Торстведт
30'
Желтая карточка
Б. Хейнен
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Иванушец
Пас отдал
М. Оршич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Динамо Загреб
23
Динко Хоркаш
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
46
Куэста
27
Муньос
28
Пайнтсил
24
Тома
8
Хейнен
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
3-1-2-2-2
25
Ливакович
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
4
Франьич
45
Адеми
27
Мишич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Чоп
9
Петкович
42
Торстведт
10
Бонгонда
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
6
Эйтинг
6
Эйтинг
10
Ито
24
Тома
23
Пресиадо
23
Пресиадо
24
Тома
28
Пайнтсил
31
Трезор
31
Трезор
28
Пайнтсил
30
Онуачу
99
Угбо
99
Угбо
30
Онуачу
4
Франьич
22
Леовац
22
Леовац
4
Франьич
17
Иванушец
20
Батурина
20
Батурина
17
Иванушец
45
Адеми
14
Гояк
14
Гояк
45
Адеми
9
Петкович
17
Андрич
17
Андрич
9
Петкович
9
Чоп
17
Менало
17
Менало
9
Чоп
Остались в запасе
Генк
Динамо Загреб
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
23
Динко Хоркаш
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Генк - Динамо Загреб
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
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Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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