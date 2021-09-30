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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Рейнджерс
Спарта - Рейнджерс: обзор матча 30 сентября 2021
Спарта
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Рейнджерс
29'
Д. Ганцко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Рейнджерс
Замена
Б. Докал
️️️️
А. Гложек
90'
77'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Д. Арибо
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Л. Гараслин
75'
74'
Вторая желтая
Г. Камара
Желтая карточка
Л. Гараслин
71'
Замена
В. Дрчал
️️️️
М. Минчев
69'
67'
Желтая карточка
Ф. Сакала
66'
Замена
А. Морелос
️️️️
К. Руф
Желтая карточка
Т. Виснер
43'
42'
Желтая карточка
Г. Камара
38'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Ж. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
Д. Ганцко
Пас отдал
Я. Пешек
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Спарта
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ницэ
27
Панак
33
Челустка
17
Ганцко
28
Виснер
61
Сачек
8
Павелка
10
Пешек
17
Минчев
17
Гараслин
10
Гложек
4-4-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
27
Балогун
3
Баришич
7
Бакуна
18
Камара
18
Арибо
10
Дэвис
10
Сакала
7
Руф
10
Гложек
9
Докал
9
Докал
10
Гложек
17
Гараслин
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
17
Гараслин
17
Минчев
17
Дрчал
17
Дрчал
17
Минчев
18
Арибо
6
Ландстрем
6
Ландстрем
18
Арибо
7
Бакуна
10
Хаджи
10
Хаджи
7
Бакуна
7
Руф
9
Морелос
9
Морелос
7
Руф
Остались в запасе
Спарта
Рейнджерс
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Спарта - Рейнджерс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
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Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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