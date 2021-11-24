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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Шахтер
Интер - Шахтер: обзор матча 24 ноября 2021
Интер
24.11.2021, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер
61'
Э. Джеко
67'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Шахтер
Замена
С. Сенси
️️️️
Х. Чалханоглу
86'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
86'
81'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Фернандо
80'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Дармиан
78'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
78'
73'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Педриньо
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
68'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
И. Перишич
67'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
61'
49'
Желтая карточка
Витао
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Степаненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
36
Маттео Дармиан
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
13
Раноккия
95
Бастони
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
36
Дармиан
5
Перишич
10
Джеко
10
Мартинес
4-1-2-2-1
12
Трубин
17
Додо
4
Марлон
22
Матвиенко
44
Витао
27
Степаненко
8
Майкон
10
Педриньо
11
Тете
10
Соломон
11
Фернандо
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
20
Чалханоглу
8
Сенси
8
Сенси
20
Чалханоглу
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
27
Степаненко
8
Антонио
8
Антонио
27
Степаненко
10
Педриньо
19
Бондаренко
19
Бондаренко
10
Педриньо
11
Фернандо
27
Мудрик
27
Мудрик
11
Фернандо
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
Остались в запасе
Интер
Шахтер
24
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Интер - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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