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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Аякс
Бешикташ - Аякс: обзор матча 24 ноября 2021
Бешикташ
24.11.2021, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
22'
Р. Геззаль (П)
54'
С. Аллер
69'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Аякс
Желтая карточка
К. Ларин
88'
85'
Желтая карточка
С. Аллер
83'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Бергейс
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
М. Топал
81'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Ф. Монтеро
81'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Пьянич
81'
77'
Замена
Д. Ренш
️️️️
П. Схюрс
77'
Замена
Д. Блинд
️️️️
Н. Тальяфико
72'
Замена
Х. Тимбер
️️️️
Н. Мазрауи
69'
ГОЛ! 1:2!
С. Аллер
Пас отдал
Л. Мартинес
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Геззаль
67'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
А. Тейшейра
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
Пас отдал
Н. Тальяфико
46'
Замена
С. Аллер
️️️️
М. Дарами
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Геззаль
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
90
Данило
ЦФ
4-4-1-1
34
Гюнок
17
Мерас
21
Вида
3
Монтеро
19
Розье
5
Топал
15
Пьянич
14
Н'Куду
18
Геззаль
11
Тейшейра
9
Ларин
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
4
Схюрс
6
Мартинес
3
Тальяфико
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Нерес
18
Классен
10
Тадич
9
Дарами
11
Тейшейра
70
Боздоган
70
Боздоган
11
Тейшейра
15
Пьянич
48
Учан
48
Учан
15
Пьянич
3
Монтеро
20
Уйсал
20
Уйсал
3
Монтеро
5
Топал
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
5
Топал
18
Геззаль
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Геззаль
3
Тальяфико
17
Блинд
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Мазрауи
12
Тимбер
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Схюрс
2
Ренш
2
Ренш
4
Схюрс
23
Бергейс
24
Тэйлор
24
Тэйлор
23
Бергейс
9
Дарами
22
Аллер
22
Аллер
9
Дарами
Остались в запасе
Бешикташ
Аякс
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
1
Джей Гортер
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Бешикташ - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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