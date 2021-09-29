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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Челси
Ювентус - Челси: обзор матча 29 сентября 2021
Ювентус
29.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 0
Завершен
Челси
46'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Челси
Желтая карточка
Х. Куадрадо
89'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Р. Бентанкур
83'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Кьеза
77'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рабьо
77'
75'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Кристенсен
65'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Бернардески
65'
62'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Жоржиньо
62'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
С. Аспиликуэта
62'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Х. Зиеш
61'
Желтая карточка
Х. Зиеш
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Ф. Бернардески
46'
46'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Алонсо
18'
Желтая карточка
М. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
13
Данило
5
Локателли
30
Бентанкур
12
Рабьо
7
Куадрадо
14
Кьеза
10
Бернардески
3-2-2-1-2
16
Менди
22
Рюдигер
3
Силва
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
8
Ковачич
21
Жоржиньо
22
Зиеш
29
Хаверц
9
Лукаку
30
Бентанкур
14
Кьеллини
14
Кьеллини
30
Бентанкур
12
Рабьо
22
МакКенни
22
МакКенни
12
Рабьо
10
Бернардески
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Бернардески
14
Кьеза
9
Кен
9
Кен
14
Кьеза
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
21
Жоржиньо
27
Чалоба
27
Чалоба
21
Жоржиньо
3
Алонсо
33
Чилвел
33
Чилвел
3
Алонсо
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
6
Баркли
6
Баркли
15
Кристенсен
Остались в запасе
Ювентус
Челси
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ювентус - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Ювентус
Челси
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