Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вольфсбург - Севилья
Вольфсбург - Севилья: обзор матча 29 сентября 2021
Вольфсбург
29.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
49'
Р. Штеффен
86'
И. Ракитич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Севилья
Желтая карточка
Д. Руссийон
90'
+5
Замена
Я. Герхардт
️️️️
В. Вегхорст
90'
+2
Желтая карточка
В. Вегхорст
86'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Ракитич
Вторая желтая
Ж. Гилявоги
85'
82'
Желтая карточка
К. Рекик
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
79'
74'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Окампос
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Р. Штеффен
74'
70'
Замена
И. Ромеро
️️️️
Х. Хордан
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
К. Мбабу
62'
53'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Р. Мир
52'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
Желтая карточка
К. Мбабу
50'
ГОЛ! 1:0!
Р. Штеффен
49'
46'
Замена
К. Рекик
️️️️
М. Акунья
45'
+3
Желтая карточка
Р. Мир
24'
Желтая карточка
Сусо
Желтая карточка
Р. Штеффен
16'
Желтая карточка
М. Лакруа
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кастелс
43
Мбабу
5
Лакруа
33
Борнау
21
Руссийон
23
Гилявоги
17
Баку
27
Арнольд
14
Лукебакио
11
Штеффен
9
Вегхорст
4-1-1-2-2
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
17
Мир
10
Гомес
43
Мбабу
8
Нмеча
8
Нмеча
43
Мбабу
9
Вегхорст
31
Герхардт
31
Герхардт
9
Вегхорст
11
Штеффен
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
11
Штеффен
21
Акунья
4
Рекик
4
Рекик
21
Акунья
17
Мир
11
Ракитич
11
Ракитич
17
Мир
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
19
Хордан
9
Ромеро
9
Ромеро
19
Хордан
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
Остались в запасе
Вольфсбург
Севилья
30
Никлас Клингер
ВР
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вольфсбург - Севилья
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Игра
Новости команд
Все
Вольфсбург
Севилья
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+