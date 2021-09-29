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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Манчестер Юнайтед - Вильярреал: обзор матча 29 сентября 2021
Манчестер Юнайтед
29.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
60'
А. Теллес
90+5'
К. Роналду
53'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Лингард
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Р. Пенья
Замена
Фред
️️️️
А. Теллес
90'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Гринвуд
90'
Замена
Э. Кавани
️️️️
П. Погба
75'
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Санчо
75'
74'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Морено
73'
Замена
М. Гомес
️️️️
Й. Пино
73'
Замена
А. Манди
️️️️
Р. Альбиоль
Желтая карточка
А. Теллес
71'
69'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
М. Гринвуд
68'
67'
Желтая карточка
Й. Пино
61'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
М. Тригерос
ГОЛ! 1:1!
А. Теллес
Пас отдал
Б. Фернандеш
60'
59'
Желтая карточка
А. Морено
58'
Замена
Б. Диа
️️️️
П. Алькасер
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Данжума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
13
Теллес
19
Варан
29
Линделеф
2
Далот
8
Погба
8
Мактоминей
11
Гринвуд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
4-1-2-2-1
28
Рульи
14
Торрес
8
Фойт
39
Альбиоль
5
Морено
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
10
Пино
7
Данжума
9
Алькасер
19
Санчо
18
Матич
18
Матич
19
Санчо
13
Теллес
7
Фред
7
Фред
13
Теллес
11
Гринвуд
77
Лингард
77
Лингард
11
Гринвуд
8
Погба
10
Кавани
10
Кавани
8
Погба
14
Тригерос
2
Эступиньян
2
Эступиньян
14
Тригерос
39
Альбиоль
2
Манди
2
Манди
39
Альбиоль
5
Морено
7
Пенья
7
Пенья
5
Морено
10
Пино
16
Гомес
16
Гомес
10
Пино
9
Алькасер
22
Диа
22
Диа
9
Алькасер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вильярреал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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