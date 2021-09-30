Манчестер Юнайтед - Вильярреал

МЮ с победой!!! КР красава !!!!!!!!!!!!
|Квалификация, Финал
|26 мая, среда
|22:00
|Вильярреал
|1:1
(11:10)п
|Манчестер Юнайтед
|Квалификация, Финал
|26 мая, среда
|22:00
|Вильярреал
|1:1
(11:10)п
|Манчестер Юнайтед
|5 тур
|25 ноября, вторник
|22:45
|Вильярреал
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|1 тур
|17 сентября, среда
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|Вильярреал
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Юн
|6
|3
|2
|1
|11:8
|+3
|11
|2.
|Вильярреал
|6
|3
|1
|2
|12:9
|+3
|10
|3.
|Аталанта
|6
|1
|3
|2
|12:13
|-1
|6
|4.
|Янг Бойз
|6
|1
|2
|3
|7:12
|-5
|5
МЮ с победой!!! КР красава !!!!!!!!!!!!
где гол от КР ?
победа МЮ однозначно !!! и КР забьет !!!
Учитывая обстоятельства, ты прям в воду глядел
Забил КР и как и предсказывали!
так оно и было
так по-другому и не могло быть