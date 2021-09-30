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Манчестер Юнайтед - Вильярреал

29.09.2021, Среда, 22:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига чемпионов, 2 тур Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Лига Европы (2020/2021)
Квалификация, Финал
26 мая, среда 22:00 Вильярреал 1:1
(11:10)п		 Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов (2008/2009), группа E
5 тур
25 ноября, вторник 22:45 Вильярреал 0:0 Манчестер Юнайтед
1 тур
17 сентября, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 0:0 Вильярреал
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 3 2 1 11:8 +3 11
2. Вильярреал 6 3 1 2 12:9 +3 10
3. Аталанта 6 1 3 2 12:13 -1 6
4. Янг Бойз 6 1 2 3 7:12 -5 5
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 30 сентября 2021, 11:46

    МЮ с победой!!! КР красава !!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +12

    MaksoL 29 сентября 2021, 23:55

    ФергиТайм канон!
    Мальчик вернулся чтить традиции на Олд Траффорд

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 29 сентября 2021, 23:22

    где гол от КР ?

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 29 сентября 2021, 18:49

    победа МЮ однозначно !!! и КР забьет !!!

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    Рейтинг: +190

    Sergicious > andrej-lucevich 30 сентября 2021, 00:01

    Учитывая обстоятельства, ты прям в воду глядел

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > andrej-lucevich 30 сентября 2021, 00:04

    Забил КР и как и предсказывали!

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > Sergicious 30 сентября 2021, 11:46

    так оно и было

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > Almazovich 30 сентября 2021, 11:46

    так по-другому и не могло быть

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