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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Милан
Ливерпуль - Милан: обзор матча 15 сентября 2021
Ливерпуль
15.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
3 : 2
Завершен
Милан
9'
Ф. Томори (АГ)
49'
М. Салах
69'
Д. Хендерсон
42'
А. Ребич
44'
Б. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Милан
Желтая карточка
Д. Милнер
90'
+3
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
84'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
84'
83'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
А. Ребич
71'
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Н. Кейта
71'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Жота
71'
ГОЛ! 3:2!
Д. Хендерсон
69'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Ориги
63'
62'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Салемакерс
62'
Замена
О. Жиру
️️️️
Р. Леау
61'
Желтая карточка
Б. Диас
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Ориги
49'
44'
ГОЛ! 1:2!
Б. Диас
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Ребич
Пас отдал
Р. Леау
Пенальти не реализован!
М. Салах
14'
13'
Желтая карточка
И. Беннасер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Томори
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
8
Кейта
20
Жота
10
Салах
27
Ориги
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
9
Ребич
27
Леау
8
Кейта
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Кейта
20
Жота
21
Джонс
21
Джонс
20
Жота
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
27
Ориги
10
Мане
10
Мане
27
Ориги
56
Салемакерс
24
Флоренци
24
Флоренци
56
Салемакерс
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
9
Ребич
70
Мальдини
70
Мальдини
9
Ребич
27
Леау
9
Жиру
9
Жиру
27
Леау
Остались в запасе
Ливерпуль
Милан
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ливерпуль - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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