Ленинградец - Краснодар

на фоне второй лиге конечно сильнее наша команда, но неубедительно и второй гол спасибо тупому защитнику последний игрок лицом к своим воротам и пытается развернуться и обыграть??? гнать такого! откинь воротчику и нет проблем....
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кубань
|2
|1
|0
|1
|3:1
|+2
|3
|2.
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|2:3
|-1
|3
|3.
|Ленинградец
|2
|1
|0
|1
|1:2
|-1
|3
Ленинградец может быкам рога и поломать. Болею за них.
Не уж то боишься , что в следующем туре КР, ЦСКА попадут на Краснодар? Страх порождает ненависть?
ЦСКА обыгрывал Краснодар и не раз, поэтому, чего
его бояться, но опасаться и готовиться надо к любой
команде. Что касается ненависти, то её порождает
зависть, жажда власти, да и многое другое.