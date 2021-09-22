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Ленинградец - Краснодар

22.09.2021, Среда, 16:00 мск Рощино, стадион Рощино Арена Россия. Кубок, 2 тур Ленинградец - Краснодар
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кубань 2 1 0 1 3:1 +2 3
2. Краснодар 2 1 0 1 2:3 -1 3
3. Ленинградец 2 1 0 1 1:2 -1 3
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    Рейтинг: +67942

    portero 22 сентября 2021, 19:15

    на фоне второй лиге конечно сильнее наша команда, но неубедительно и второй гол спасибо тупому защитнику последний игрок лицом к своим воротам и пытается развернуться и обыграть??? гнать такого! откинь воротчику и нет проблем....

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 сентября 2021, 16:27

    Ленинградец может быкам рога и поломать. Болею за них.

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    Рейтинг: +4128

    Кузьмич на трибуне > vladimir-7 22 сентября 2021, 17:35

    Не уж то боишься , что в следующем туре КР, ЦСКА попадут на Краснодар? Страх порождает ненависть?

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Кузьмич на трибуне 22 сентября 2021, 18:03

    ЦСКА обыгрывал Краснодар и не раз, поэтому, чего
    его бояться, но опасаться и готовиться надо к любой
    команде. Что касается ненависти, то её порождает
    зависть, жажда власти, да и многое другое.

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    Рейтинг: +2813

    Бугимен 19 сентября 2021, 18:54

    УДАЧИ БЫКАМ!!!!!!!!

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