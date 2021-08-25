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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ленинградец - Кубань
Ленинградец - Кубань: обзор матча 25 августа 2021
Ленинградец
25.08.2021, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кубань
89'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ленинградец - Кубань
90'
+4
Желтая карточка
С. Таказов
ГОЛ! 1:0!
М. Вотинов
89'
88'
Желтая карточка
Е. Гапон
Замена
М. Вотинов
️️️️
Р. Умаров
83'
Замена
М. Батов
️️️️
Э. Суханов
83'
73'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
И. Петров
71'
Желтая карточка
М. Сидоров
Желтая карточка
Р. Кривулькин
62'
55'
Замена
А. Козлов
️️️️
К. Климов
29'
Желтая карточка
И. Безденежных
Желтая карточка
Р. Умаров
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
98
Валерий Каптилов
ЛЗ
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
17
Андрей Анисимов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
22
Максим Петров
ЦЗ
39
Никита Поляков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Ника Гиголаев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
96
Антон Деменьщин
ЦФ
4-1-3-2
1
Смирнов
19
Кривулькин
3
Костин
56
Яковлев
98
Каптилов
18
Суханов
17
Анисимов
6
Казаков
37
Сиротов
99
Хлусов
11
Умаров
4-1-2-2-1
1
Климович
81
Сидоров
45
Кармаев
30
Таказов
33
Гапон
38
Алейников
87
Безденежных
10
Петров
52
Лобкарев
99
Абдоков
90
Климов
18
Суханов
17
Батов
17
Батов
18
Суханов
11
Умаров
45
Вотинов
45
Вотинов
11
Умаров
90
Климов
32
Козлов
32
Козлов
90
Климов
10
Петров
13
Гиголаев
13
Гиголаев
10
Петров
Остались в запасе
Ленинградец
Кубань
39
Никита Поляков
ЦП
22
Максим Петров
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
24
Егор Корцов
ПВ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
17
Ника Гиголаев
ПП
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
96
Антон Деменьщин
ЦФ
Остались в запасе
39
Никита Поляков
ЦП
22
Максим Петров
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
24
Егор Корцов
ПВ
84
Роман Воробьев
ЦП
Остались в запасе
17
Ника Гиголаев
ПП
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
96
Антон Деменьщин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Ленинградец - Кубань
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Рощино Арена
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