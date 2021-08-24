Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Рочдейл
Шрусбери Таун - Рочдейл: обзор матча 24 августа 2021
Шрусбери Таун
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Рочдейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шрусбери Таун - Рочдейл
90'
+2
Замена
И. Брайерли
️️️️
С. Дули
Замена
Д. Дэниэлс
️️️️
Ш. Уалли
78'
Красная карточка
М. Пеннингтон
67'
Замена
Д. Удо
️️️️
Р. Пайк
65'
Желтая карточка
Э. Эбанкс-Лэнделл
60'
Желтая карточка
Э. Беннетт
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
24
Такгало Лешабела
ЦП
21
Джордж Нерс
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
7
Шоун Уалли
ЦФ
10
Люк Лихи
ЦФ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦФ
20
Марко Мароши
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Рочдейл
43
Joel Coleman
ВР
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦФ
4
Jimmy Keohane
ЦФ
22
Стивен Дули
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
27
Кори О'Киффи
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Шрусбери Таун
23
Даниэль Удо
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
16
Аарон Пьерр
ЦФ
3
Натанаэль Огбета
ЦФ
1
Гарри Бургойн
ЦФ
Рочдейл
4
Jimmy McNulty
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
11
Конор Грант
ЦФ
14
Итан Брайерли
ЦФ
1-3-5
28
Пеннингтон
17
Беннетт
16
Вела
24
Лешабела
7
Уалли
20
Мароши
6
Эбанкс-Лэнделл
10
Лихи
9
Косгров
5
43
6
О'Коннелл
27
О'Киффи
5
Морли
22
Дули
4
15
Пайк
23
Удо
23
Удо
15
Пайк
7
Уалли
11
Дэниэлс
11
Дэниэлс
7
Уалли
22
Дули
14
Брайерли
14
Брайерли
22
Дули
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Рочдейл
12
Райан Боумен
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
16
Аарон Пьерр
ЦФ
3
Натанаэль Огбета
ЦФ
1
Гарри Бургойн
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
4
Jimmy McNulty
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
11
Конор Грант
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Остались в запасе
12
Райан Боумен
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
16
Аарон Пьерр
ЦФ
3
Натанаэль Огбета
ЦФ
1
Гарри Бургойн
ЦФ
Остались в запасе
4
Jimmy McNulty
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
11
Конор Грант
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Главный тренер
Кейт Хилл
Статистика матча Шрусбери Таун - Рочдейл
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
Новости команд
Все
Шрусбери Таун
Рочдейл
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
2018.03.01 00:41
3
Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
2018.02.19 00:14
Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»
2018.02.19 00:05
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»
2018.02.18 20:55
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+