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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Яблонец - Жилина
Яблонец - Жилина: обзор матча 19 августа 2021
Яблонец
19.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
5 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Жилина
10'
М. Кратохвил
22'
М. Кратохвил
41'
М. Долежал
45+1'
Я. Поважанец
90'
Я. Мартинец
75'
T. Jibril
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Яблонец - Жилина
ГОЛ! 5:1!
Я. Мартинец
Пас отдал
Я. Кроб
90'
86'
Желтая карточка
M. Rusnák
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Я. Поважанец
84'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Долежал
84'
81'
Замена
A. Goljan
️️️️
Д. Дуриш
81'
Замена
T. Jambor
️️️️
T. Jibril
Замена
Т. Смейкал
️️️️
В. Пиларж
80'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
М. Кратохвил
80'
76'
Желтая карточка
Э. Фазлагич
75'
ГОЛ! 4:1!
T. Jibril
Пас отдал
T. Slebodnik
Желтая карточка
Л. Холик
70'
52'
Желтая карточка
T. Jibril
50'
Желтая карточка
Б. Слука
46'
Замена
Б. Слука
️️️️
A. Kapralik
46'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
M. Gono
ГОЛ! 4:0!
Я. Поважанец
Пас отдал
Я. Кроб
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Долежал
Пас отдал
Л. Холик
41'
40'
Желтая карточка
В. Бичахчян
Желтая карточка
В. Пиларж
32'
Желтая карточка
Д. Плестил
30'
ГОЛ! 2:0!
М. Кратохвил
Пас отдал
Я. Кроб
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Кратохвил
Пас отдал
В. Пиларж
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Жилина
21
Ваган Бичахчян
ЦП
29
Давид Дуриш
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
4
Якуб Кивиор
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
0
M. Gono
ЦФ
18
Энис Фазлагич
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
21
Tomas Nemcik
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
3-5-3
30
Зелены
16
Кроб
4
Холик
7
Плестил
8
Гоушка
7
Поважанец
27
Кратохвил
27
Кубишта
11
Пиларж
1
Гануш
15
Долежал
1-5
21
Бичахчян
82
14
20
18
Фазлагич
0
7
Поважанец
3
Хюбшман
3
Хюбшман
7
Поважанец
15
Долежал
70
Чванчара
70
Чванчара
15
Долежал
27
Кратохвил
4
Мартинец
4
Мартинец
27
Кратохвил
11
Пиларж
24
Смейкал
24
Смейкал
11
Пиларж
20
71
Слука
71
Слука
20
29
Дуриш
19
19
29
Дуриш
0
9
9
0
14
90
90
14
Остались в запасе
Яблонец
Жилина
23
Давид Штепанек
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
30
Lubomír Belko
ВР
21
Tomas Nemcik
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Остались в запасе
30
Lubomír Belko
ВР
21
Tomas Nemcik
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Яблонец - Жилина
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Жилина
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
- : -
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
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