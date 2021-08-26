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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Жилина - Яблонец
Жилина - Яблонец: обзор матча 26 августа 2021
Жилина
26.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Яблонец
30'
Д. Плестил
86'
А. Ваничек
88'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жилина - Яблонец
88'
ГОЛ! 0:3!
Т. Чванчара
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Ваничек
Пас отдал
Я. Мартинец
84'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
М. Кратохвил
84'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Я. Поважанец
84'
Замена
Т. Малински
️️️️
В. Пиларж
Замена
A. Goljan
️️️️
M. Rusnák
83'
Замена
T. Jambor
️️️️
T. Jibril
83'
Замена
П. Мислович
️️️️
В. Бичахчян
75'
Замена
A. Kapralik
️️️️
Б. Слука
75'
73'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Плестил
Желтая карточка
Я. Паур
67'
Замена
Я. Паур
️️️️
Д. Дуриш
58'
50'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Долежал
37'
Желтая карточка
М. Кратохвил
Желтая карточка
T. Slebodnik
34'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Плестил
28'
Желтая карточка
Д. Плестил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
21
Ваган Бичахчян
ЦП
82
B. Anang
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
4
Якуб Кивиор
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
0
M. Gono
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
29
Давид Дуриш
ЦФ
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Жилина
43
Filip Mráz
ЦП
90
Timotej Jambor
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
1-5
30
21
Бичахчян
0
29
Дуриш
14
66
9
3-5-3
4
Холик
16
Кроб
30
Зелены
7
Поважанец
27
Кратохвил
7
Плестил
27
Кубишта
8
Гоушка
15
Долежал
11
Пиларж
1
Гануш
14
90
90
14
71
Слука
20
20
71
Слука
66
19
19
66
29
Дуриш
17
Паур
17
Паур
29
Дуриш
21
Бичахчян
23
Мислович
23
Мислович
21
Бичахчян
7
Поважанец
3
Хюбшман
3
Хюбшман
7
Поважанец
27
Кратохвил
4
Мартинец
4
Мартинец
27
Кратохвил
7
Плестил
10
Ваничек
10
Ваничек
7
Плестил
11
Пиларж
26
Малински
26
Малински
11
Пиларж
15
Долежал
70
Чванчара
70
Чванчара
15
Долежал
Остались в запасе
Жилина
Яблонец
43
Filip Mráz
ЦП
13
Samuel Sula
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
23
Давид Штепанек
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
43
Filip Mráz
ЦП
13
Samuel Sula
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Жилина - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
- : -
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Под Дубном
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