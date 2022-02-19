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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ОФИ
Ионикос - ОФИ: обзор матча 19 февраля 2022
Ионикос
19.02.2022, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - ОФИ
89'
Желтая карточка
Л. Феллипе
Замена
V. Platellas
️️️️
Х. Альберто Каньяс
83'
78'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
70'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Цилианидис
56'
Желтая карточка
Н. Маринакис
Замена
Тюрам
️️️️
Я. Киакос
54'
Желтая карточка
В. Манцис
36'
31'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Ф. Дурмишай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
77
Яннис Киакос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
8
Далсью
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ОФИ
1
Девис Эпасси
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
4-3-4
77
Киакос
15
Валерианос
22
Мигас
19
Чигринский
15
Ромао
15
Аосман
8
Далсью
1
Хутесиотис
14
Манцис
87
Каньяс
31
Санчес
2-4-4
1
Эпасси
4
Маринакис
18
Яннулис
29
Мельядо
10
Нейра
8
Гальегос
38
Балояннис
27
Феллипе
19
Цилианидис
2
Вурос
17
Дурмишай
77
Киакос
34
Тюрам
34
Тюрам
77
Киакос
87
Каньяс
0
0
87
Каньяс
17
Дурмишай
8
Бузукис
8
Бузукис
17
Дурмишай
19
Цилианидис
7
Лабру
7
Лабру
19
Цилианидис
Остались в запасе
Ионикос
ОФИ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
16
Nejc Vidmar
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Ионикос - ОФИ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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