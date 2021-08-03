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Расписание матчей
Олимпиада
Япония (мол) - Испания (мол)
Япония (мол) - Испания (мол): обзор матча 03 августа 2021
Япония (мол)
03.08.2021, вторник, 14:00
Олимпиада, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Испания (мол)
115'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Япония (мол) - Испания (мол)
Замена
Д. Хасиока
️️️️
А. Танака
118'
117'
Желтая карточка
Р. Мир
116'
Желтая карточка
М. Асенсио
115'
ГОЛ! 0:1!
М. Асенсио
Пас отдал
М. Оярсабаль
110'
Желтая карточка
Х. Вальехо
106'
Замена
Х. Миранда
️️️️
М. Кукурелья
Желтая карточка
Х. Сакаи
99'
97'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
М. Субименди
Замена
Д. Маэда
️️️️
Р. Доан
91'
Замена
К. Миеси
️️️️
Т. Кубо
91'
90'
+5
Желтая карточка
М. Субименди
84'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Педри
Замена
Ю. Сома
️️️️
Р. Хатате
65'
Замена
А. Уэда
️️️️
Д. Хаяси
65'
59'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Д. Ольмо
59'
Замена
К. Солер
️️️️
М. Мерино
51'
Желтая карточка
М. Мерино
46'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
О. Хиль
13'
Желтая карточка
О. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония (мол)
23
Косеи Тани
ВР
16
Юта Накаяма
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Ватару Эндо
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
19
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Испания (мол)
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Оскар Хиль
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
0
Рафаэль Мир
ЦФ
Япония (мол)
12
Кейсуке Осако
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
7
Юки Сома
ЛВ
11
Кодзи Миеси
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Испания (мол)
0
Иван Вильяр
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
15
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Хави Пуадо
ЛВ
0
Хон Монкайола
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
4-1-2-2-1
23
Тани
16
Накаяма
22
Йошида
4
Итакура
19
Сакаи
6
Эндо
19
Хатате
17
Танака
20
Кубо
10
Доан
19
Хаяси
4-3-2-1
23
Симон
22
Хиль
4
Гарсия
4
Торрес
22
Кукурелья
20
Педри
6
Мерино
18
Субименди
10
Ольмо
21
Оярсабаль
0
Мир
17
Танака
16
Хасиока
16
Хасиока
17
Танака
20
Кубо
11
Миеси
11
Миеси
20
Кубо
19
Хатате
7
Сома
7
Сома
19
Хатате
19
Хаяси
18
Уэда
18
Уэда
19
Хаяси
10
Доан
11
Маэда
11
Маэда
10
Доан
10
Ольмо
18
Пуадо
18
Пуадо
10
Ольмо
22
Кукурелья
12
Миранда
12
Миранда
22
Кукурелья
22
Хиль
15
Вальехо
15
Вальехо
22
Хиль
18
Субименди
0
Монкайола
0
Монкайола
18
Субименди
6
Мерино
8
Солер
8
Солер
6
Мерино
20
Педри
10
Асенсио
10
Асенсио
20
Педри
Остались в запасе
Япония (мол)
Испания (мол)
12
Кейсуке Осако
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
0
Иван Вильяр
ВР
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
Остались в запасе
0
Иван Вильяр
ВР
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Япония (мол) - Испания (мол)
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
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