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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Шахтер
Минай - Шахтер: обзор матча 29 августа 2021
Минай
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
76'
Р. Ахмадзада
34'
Л. Траоре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Шахтер
90'
+6
Красная карточка
Додо
Вторая желтая
Э. Гулиев
90'
+6
Желтая карточка
Э. Гулиев
90'
+1
Замена
М. Матич
️️️️
Р. Ахмадзада
89'
83'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
83'
Замена
В. Корниенко
️️️️
Исмаили
ГОЛ! 1:1!
Р. Ахмадзада
76'
Замена
А. Байдал
️️️️
V. Likhovydko
73'
69'
Замена
Майкон
️️️️
М. Соломон
68'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Марлос
Замена
Б. Коваленко
️️️️
Д. Билоног
61'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
М. Месхи
61'
Желтая карточка
И. Гончар
58'
57'
Желтая карточка
Марлос
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Траоре
19'
Замена
Витао
️️️️
Тете
15'
Вторая желтая
Марлон
9'
Желтая карточка
Марлон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
11
Рустам Ахмадзада
ВР
25
Данил Кучер
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
13
Victor Likhovydko
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
8
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-1-1-4
11
Ахмадзада
33
Гончар
25
Горин
13
32
Месхи
9
Билоног
89
11
Селезнев
16
22
Векляк
4-1-1-3-1
30
Пятов
17
Додо
27
Кривцов
6
Марлон
31
Исмаили
27
Степаненко
8
Антонио
11
Тете
10
Марлос
10
Соломон
2
Траоре
9
Билоног
52
Коваленко
52
Коваленко
9
Билоног
32
Месхи
23
Гулиев
23
Гулиев
32
Месхи
11
Ахмадзада
4
Матич
4
Матич
11
Ахмадзада
13
80
Байдал
80
Байдал
13
31
Исмаили
9
Корниенко
9
Корниенко
31
Исмаили
11
Тете
44
Витао
44
Витао
11
Тете
10
Соломон
8
Майкон
8
Майкон
10
Соломон
10
Марлос
8
Судаков
8
Судаков
10
Марлос
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Минай
Шахтер
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
10
Алан Патрик
АП
22
Ефим Конопля
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
22
Ефим Конопля
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Минай - Шахтер
2
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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