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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Строгино (мол)
Нижний Новгород (мол) - Строгино (мол): обзор матча 17 сентября 2021
Нижний Новгород (мол)
17.09.2021, пятница, 15:00
Россия. М-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Строгино (мол)
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Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, Финал
Нижний Новгород (мол)
- : -
29.11.2026
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
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Нижний Новгород (мол)
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23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
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