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Расписание матчей
Украина - Турция
Украина - Турция: обзор матча 12 августа 2009
Украина
12.08.2009, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Турция
58'
Т. Шанли
63'
С. Четин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Турция
+2
Желтая карточка
С. Сариоглу
Желтая карточка
А. Шевченко
Замена
️️️️
А. Туран
Замена
️️️️
Н. Шахин
Замена
С. Сариоглу
️️️️
Г. Генюл
Желтая карточка
С. Четин
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Т. Шанли
ГОЛ! 0:2!
С. Четин
ГОЛ! 0:1!
Т. Шанли
Замена
Д. Чигринский
️️️️
В. Шевчук
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Гай
Замена
А. Шевченко
️️️️
Е. Селезнев
Замена
А. Милевский
️️️️
В. Гоменюк
Замена
С. Назаренко
️️️️
М. Калиниченко
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Александр Шовковский
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
15
Максим Калиниченко
ЦП
18
Алексей Гай
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
2
Сервет Четин
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
10
Арда Туран
ЦП
19
Айхан Акман
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
8
Нихат
ЦФ
17
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Назаренко
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Турция
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
9
Семих Шентюрк
АП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-1-3-2
1
Шовковский
13
Шевчук
5
Кучер
6
Русол
16
Мандзюк
4
Тимощук
15
Калиниченко
18
Гай
14
Ротань
11
Селезнев
11
Гоменюк
4-4-2
1
Демирель
7
Генюл
3
Балта
4
Зан
2
Четин
6
Алтынтоп
19
Акман
7
Шахин
10
Туран
17
Шанли
8
Нихат
13
Шевчук
5
Чигринский
5
Чигринский
13
Шевчук
14
Ротань
15
Ярмаш
15
Ярмаш
14
Ротань
15
Калиниченко
18
Назаренко
18
Назаренко
15
Калиниченко
18
Гай
9
Гусев
9
Гусев
18
Гай
11
Гоменюк
15
Милевский
15
Милевский
11
Гоменюк
11
Селезнев
7
Шевченко
7
Шевченко
11
Селезнев
7
Генюл
22
Сариоглу
22
Сариоглу
7
Генюл
17
Шанли
20
Казим-Ричардс
20
Казим-Ричардс
17
Шанли
Остались в запасе
Украина
Турция
12
Андрей Пятов
ВР
Главный тренер
Алексей Михайличенко
9
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
Остались в запасе
9
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Украина - Турция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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