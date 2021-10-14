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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Тверь
Балтика-2 - Тверь: обзор матча 14 октября 2021
Балтика-2
14.10.2021, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 16 тур
1 : 2
Завершен
Тверь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Балтика-2 - Тверь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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Балтика-2
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