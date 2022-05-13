Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Бенфика
Пасуш де Феррейра - Бенфика: обзор матча 13 мая 2022
Пасуш де Феррейра
13.05.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 34 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
4'
Э. Араужо
44'
Э. Араужо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Бенфика
Замена
E. Mendes
️️️️
Н. Гайтан
88'
82'
Замена
А. Таарабт
️️️️
П. Бернарду
Замена
М. Джалу
️️️️
L. Silva
77'
Замена
Л. Баштуш
️️️️
Ф. Фонсека
76'
74'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Э. Араужо
68'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Т. Гувейя
Замена
Н. Лима
️️️️
П. Ганшаш
65'
Замена
Денилсон
️️️️
А. Буцке
65'
Желтая карточка
Ф. Фонсека
57'
53'
Желтая карточка
Жилберто
44'
ГОЛ! 0:2!
Э. Араужо
Пас отдал
Ж. Диаш
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Араужо
Пас отдал
Т. Гувейя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
7
Тиагу Гувейя
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
35
Edmilson Mendes
ЦП
31
Guilherme Pio
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-4-3
13
Феррейра
4
Ганшаш
2
Баксиньо
2
Фонсека
10
Гайтан
46
Пиреш
22
Карлос
15
Дельгадо
23
7
Феррейра
17
Буцке
3-3-1-2
23
Лейте
12
Жилберто
5
Морато
44
Араужо
23
Мариу
8
Мейте
8
Бернарду
23
Диаш
7
Гувейя
9
Араужо
4
Ганшаш
3
Лима
3
Лима
4
Ганшаш
2
Фонсека
20
Баштуш
20
Баштуш
2
Фонсека
10
Гайтан
35
35
10
Гайтан
17
Буцке
10
Денилсон
10
Денилсон
17
Буцке
23
20
Джалу
20
Джалу
23
8
Бернарду
49
Таарабт
49
Таарабт
8
Бернарду
7
Гувейя
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Гувейя
9
Араужо
9
Яремчук
9
Яремчук
9
Араужо
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Бенфика
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
31
Guilherme Pio
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
99
Миле Свилар
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
31
Guilherme Pio
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Бенфика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Бенфика
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+