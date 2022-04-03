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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Пасуш де Феррейра
Спортинг - Пасуш де Феррейра: обзор матча 03 апреля 2022
Спортинг
03.04.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
20'
П. Сарабия (П)
72'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Пасуш де Феррейра
87'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
84'
79'
Замена
М. Диаби
️️️️
Р. Пиреш
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
П. Порро
75'
Замена
И. Слимани
️️️️
Паулинью
75'
ГОЛ! 2:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
М. Угарте
72'
64'
Замена
L. Silva
️️️️
Э. Феррейра
Желтая карточка
П. Сарабия
58'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
П. Гонсалвеш
57'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
57'
56'
Желтая карточка
Антунеш
53'
Желтая карточка
М. Баксиньо
Желтая карточка
Ж. Палинья
45'
+4
40'
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Гайтан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Сарабия
20'
18'
Желтая карточка
А. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
23
Порро
6
Палинья
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
11
Сантуш
3-3-1-3
13
Феррейра
2
Баксиньо
3
Лима
5
Антунеш
46
Пиреш
10
Гайтан
15
Дельгадо
10
Сантуш
17
Буцке
9
Уилтон
7
Феррейра
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
10
Эдвардс
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
23
Порро
47
Эшгайю
47
Эшгайю
23
Порро
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
26
Паулинью
19
Слимани
19
Слимани
26
Паулинью
46
Пиреш
44
Диаби
44
Диаби
46
Пиреш
10
Гайтан
20
Джалу
20
Джалу
10
Гайтан
7
Феррейра
23
23
7
Феррейра
Остались в запасе
Спортинг
Пасуш де Феррейра
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Спортинг - Пасуш де Феррейра
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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