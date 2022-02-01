Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Боавишта
Санта-Клара - Боавишта: обзор матча 01 февраля 2022
Санта-Клара
01.02.2022, вторник, 23:15
Португалия. Примейра, 20 тур
2 : 1
Завершен
Боавишта
6'
Кризан (П)
75'
К. Тагава
26'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Боавишта
Замена
Ж. Ромао
️️️️
Нене
90'
Замена
К. Тассано
️️️️
Кризан
90'
87'
Замена
И. Вукотич
️️️️
С. Перес
78'
Замена
J. De Santis
️️️️
Л. Сантуш
ГОЛ! 2:1!
К. Тагава
75'
73'
Желтая карточка
Г. Сауэр
Замена
К. Тагава
️️️️
О. Баррето
69'
67'
Замена
P. Ntep
️️️️
К. Горре
52'
Желтая карточка
Я. Амаш
Желтая карточка
Нене
49'
32'
Желтая карточка
Г. Макута
Желтая карточка
Р. Рамуш
28'
26'
ГОЛ! 1:1!
П. Муса
Пас отдал
Г. Сауэр
25'
Желтая карточка
С. Перес
Желтая карточка
М. Вильянуэва
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Кризан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
7
Оскар Баррето
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
АП
21
Рикардинью
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Боавишта
13
Guito
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Fran
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
3-3-1-3
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
2
Рамуш
7
Баррето
8
Карвальо
18
Нене
18
Линкольн
3
Боатенг
9
Кризан
21
Рикардинью
4-2-1-3
1
Бракали
23
Натан
26
Абаскаль
20
Феррейра
25
Амаш
42
Макута
24
Перес
7
Сауэр
9
Муса
11
Горре
77
Сантуш
9
Кризан
17
Тассано
17
Тассано
9
Кризан
18
Нене
18
Ромао
18
Ромао
18
Нене
7
Баррето
11
Тагава
11
Тагава
7
Баррето
24
Перес
8
Вукотич
8
Вукотич
24
Перес
77
Сантуш
9
9
77
Сантуш
11
Горре
29
29
11
Горре
Остались в запасе
Санта-Клара
Боавишта
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
13
Guito
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
21
Fran
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Остались в запасе
13
Guito
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
21
Fran
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Санта-Клара - Боавишта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Боавишта
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+