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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Бенфика
Белененсеш - Бенфика: обзор матча 27 ноября 2021
Белененсеш
27.11.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 7
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Белененсеш - Бенфика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
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Вчера, 13:57
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