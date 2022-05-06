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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 06 мая 2022
Дженоа
06.05.2022, пятница, 22:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
87'
А. Гюдмюндссон
90+5'
Д. Кришито (П)
48'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Ювентус
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Кришито
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Н. Амири
87'
80'
Замена
М. Аке
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
М. Бадель
78'
74'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Миретти
74'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Влахович
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
М. Дестро
68'
60'
Замена
А. Сандро
️️️️
Х. Куадрадо
60'
Замена
Д. Закария
️️️️
Артур
Замена
К. Экубан
️️️️
Ф. Мелегони
59'
Замена
К. Йебоа
️️️️
М. Портанова
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
М. Кен
Замена
М. Френдруп
️️️️
П. Галдамес
46'
44'
Желтая карточка
Артур
Желтая карточка
Ф. Мелегони
43'
34'
Желтая карточка
Д. Ругани
29'
Желтая карточка
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
6
Артур
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
23
Эрнани
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-3-1-1
46
Сиригу
5
Эстигард
13
Бани
4
Кришито
30
Хефти
4
Галдамес
10
Амири
72
Мелегони
47
Бадель
90
Портанова
21
Дестро
3-4-3
13
Щесны
22
Де Шильо
24
Ругани
19
Бонуччи
7
Куадрадо
21
Миретти
12
Рабьо
6
Артур
21
Дибала
9
Кен
28
Влахович
4
Галдамес
25
Френдруп
25
Френдруп
4
Галдамес
21
Дестро
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
21
Дестро
72
Мелегони
81
Экубан
81
Экубан
72
Мелегони
90
Портанова
9
Йебоа
9
Йебоа
90
Портанова
21
Дибала
11
Аке
11
Аке
21
Дибала
7
Куадрадо
26
Сандро
26
Сандро
7
Куадрадо
6
Артур
6
Закария
6
Закария
6
Артур
21
Миретти
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Миретти
28
Влахович
21
Мората
21
Мората
28
Влахович
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
23
Эрнани
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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