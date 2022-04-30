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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 30 апреля 2022
Сампдория
30.04.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
25'
А. Сабири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Дженоа
90'
+6
Пенальти не реализован!
Д. Кришито
Желтая карточка
А. Феррари
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Мелегони
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Сабири
87'
Замена
А. Конти
️️️️
А. Кандрева
83'
73'
Замена
К. Йебоа
️️️️
П. Галдамес
Замена
Р. Виейра
️️️️
С. Сенси
67'
56'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
К. Экубан
56'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Н. Амири
Желтая карточка
Б. Берешиньски
51'
46'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Й. Васкес
38'
Замена
М. Портанова
️️️️
С. Стураро
Желтая карточка
Э. Аудеро
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Сабири
Пас отдал
Т. Ауджелло
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
25
Рок Водишек
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
23
Эрнани
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
4-5-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
8
Экдаль
8
Сенси
2
Торсбю
10
Сабири
87
Кандрева
9
Капуто
3-1-4-2
46
Сиригу
13
Бани
5
Эстигард
22
Васкес
4
Галдамес
25
Френдруп
27
Стураро
47
Бадель
10
Амири
21
Дестро
81
Экубан
87
Кандрева
13
Конти
13
Конти
87
Кандрева
8
Сенси
14
Виейра
14
Виейра
8
Сенси
10
Сабири
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Сабири
22
Васкес
4
Кришито
4
Кришито
22
Васкес
10
Амири
72
Мелегони
72
Мелегони
10
Амири
27
Стураро
90
Портанова
90
Портанова
27
Стураро
81
Экубан
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
81
Экубан
4
Галдамес
9
Йебоа
9
Йебоа
4
Галдамес
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Рок Водишек
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Рок Водишек
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Сампдория - Дженоа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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