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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 13 февраля 2022
Милан
13.02.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
8'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Сампдория
Замена
П. Калюлю
️️️️
А. Флоренци
89'
85'
Замена
А. Сабири
️️️️
А. Кандрева
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
75'
73'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Т. Ринкон
Желтая карточка
И. Беннасер
60'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
57'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Б. Диас
57'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
57'
53'
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Торсбю
53'
Замена
Р. Виейра
️️️️
А. Конти
53'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
Желтая карточка
А. Романьоли
26'
Желтая карточка
Б. Диас
19'
10'
Желтая карточка
Т. Ринкон
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
М. Меньян
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
26
Романьоли
23
Томори
24
Флоренци
16
Тонали
10
Беннасер
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
3-2-4-1
30
Фальконе
13
Конти
25
Колли
96
Маньяни
18
Берешиньски
29
Мурру
87
Кандрева
2
Торсбю
8
Сенси
8
Ринкон
9
Капуто
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
24
Флоренци
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Флоренци
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
21
Диас
19
Кессье
19
Кессье
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
87
Кандрева
10
Сабири
10
Сабири
87
Кандрева
13
Конти
14
Виейра
14
Виейра
13
Конти
2
Торсбю
8
Экдаль
8
Экдаль
2
Торсбю
8
Ринкон
27
Квальярелла
27
Квальярелла
8
Ринкон
Остались в запасе
Милан
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Сампдория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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