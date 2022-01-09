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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 09 января 2022
Наполи
09.01.2022, воскресенье, 18:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
43'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Сампдория
90'
+1
Желтая карточка
Н. Мурру
89'
Замена
Ж. Йепес
️️️️
А. Феррари
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Ф. Гулам
80'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Д. Демме
80'
74'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
72'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Р. Черво
46'
Замена
В. Фальконе
️️️️
Э. Аудеро
46'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
А. Экдаль
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Хабот
ГОЛ! 1:0!
А. Петанья
43'
Замена
М. Политано
️️️️
Л. Инсинье
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
4-2-2-2
1
Оспина
13
Гулам
15
Жуан
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
6
Демме
10
Инсинье
99
Эльмас
10
Мертенс
37
Петанья
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Дрэгушин
25
Феррари
24
Хабот
3
Ауджелло
8
Экдаль
7
Аскильдсен
2
Торсбю
20
Черво
11
Габбиадини
27
Квальярелла
13
Гулам
4
Туанзебе
4
Туанзебе
13
Гулам
6
Демме
8
Руис
8
Руис
6
Демме
10
Инсинье
21
Политано
21
Политано
10
Инсинье
25
Аудеро
30
Фальконе
30
Фальконе
25
Аудеро
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
25
Феррари
21
Йепес
21
Йепес
25
Феррари
8
Экдаль
8
Ринкон
8
Ринкон
8
Экдаль
20
Черво
9
Капуто
9
Капуто
20
Черво
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Никола Равалья
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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