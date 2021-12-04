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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 04 декабря 2021
Наполи
04.12.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 3
Завершен
Аталанта
40'
П. Зелински
47'
Д. Мертенс
7'
Р. Малиновский
66'
М. Демирал
71'
Р. Фройлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
87'
Желтая карточка
Б. Джимсити
Замена
М. Политано
️️️️
К. Малку
85'
83'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Й. Меле
82'
Желтая карточка
М. Пашалич
82'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
73'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Малиновский
71'
ГОЛ! 2:3!
Р. Фройлер
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
А. Петанья
️️️️
И. Лосано
67'
Замена
А. Унас
️️️️
Д. Мертенс
67'
66'
ГОЛ! 2:2!
М. Демирал
Пас отдал
Р. Толой
Желтая карточка
К. Малку
64'
Желтая карточка
А. Ррахмани
58'
56'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Пессина
Замена
Д. Демме
️️️️
С. Лоботка
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
К. Малку
47'
46'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
40'
17'
Желтая карточка
Р. Малиновский
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Д. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
30
Balla Moussa Mane
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Оспина
24
Малку
15
Жуан
13
Ррахмани
6
Мариу Руй
22
Ди Лоренцо
20
Зелински
68
Лоботка
99
Эльмас
11
Лосано
10
Мертенс
3-3-1-2-1
1
Муссо
19
Паломино
28
Демирал
2
Толой
21
Меле
15
де Рон
77
Дзаппакоста
8
Фройлер
17
Малиновский
32
Пессина
91
Сапата
68
Лоботка
6
Демме
6
Демме
68
Лоботка
10
Мертенс
96
Унас
96
Унас
10
Мертенс
24
Малку
21
Политано
21
Политано
24
Малку
11
Лосано
37
Петанья
37
Петанья
11
Лосано
21
Меле
6
Джимсити
6
Джимсити
21
Меле
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
17
Малиновский
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
32
Пессина
72
Иличич
72
Иличич
32
Пессина
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
30
Balla Moussa Mane
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
30
Balla Moussa Mane
ЦЗ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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