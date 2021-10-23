Введите ваш ник на сайте
Материалы

Болонья - Милан

23.10.2021, Суббота, 21:45 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Серия А, 9 тур Болонья - Милан
Италия. Серия А (2020/2021)
20 тур
30 января, суббота 17:00 Болонья 1:2 Милан
1 тур
21 сентября, понедельник 21:45 Милан 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
34 тур
18 июля, суббота 22:45 Милан 5:1 Болонья
15 тур
8 декабря, воскресенье 22:45 Болонья 2:3 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
35 тур
6 мая, понедельник 21:30 Милан 2:1 Болонья
16 тур
18 декабря, вторник 22:30 Болонья 0:0 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 1:2 Милан
16 тур
10 декабря, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Милан 3:0 Болонья
18 тур
8 февраля, среда 22:45 Болонья 0:1 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 21:45 Болонья 0:1 Милан
18 тур
6 января, среда 17:00 Милан 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
14 февраля, пятница 23:45 Милан 1:0 Болонья
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Болонья 3:3 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 18:00 Милан 2:1 Болонья
2 тур
1 сентября, суббота 22:45 Болонья 1:3 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Болонья
15 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Болонья 2:2 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Болонья
16 тур
12 декабря, воскресенье 14:30 Болонья 0:3 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Милан
4 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Болонья 1:4 Милан
1 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Милан 1:2 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
...
  • Читайте нас: 