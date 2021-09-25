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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Милан
Специя - Милан: обзор матча 25 сентября 2021
Специя
25.09.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Милан
80'
Д. Верде
48'
Д. Мальдини
87'
Б. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Милан
90'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Николау
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
Б. Диас
Пас отдал
А. Салемакерс
82'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ф. Кессье
ГОЛ! 1:1!
Д. Верде
80'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Э. Гьяси
79'
72'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
П. Калюлю
Замена
С. Феррер
️️️️
Д. Маджоре
65'
Замена
Р. Манай
️️️️
Ж. Антист
65'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Сала
64'
59'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Д. Мальдини
58'
Желтая карточка
Д. Мальдини
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мальдини
Пас отдал
П. Калюлю
46'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
О. Жиру
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
Желтая карточка
Д. Сала
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Специя
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-4-1-2
41
Зут
55
Христов
43
Николау
98
Амьен-Аду
10
Бастони
10
Бурабиа
18
Маджоре
7
Сала
11
Гьяси
18
Нзола
9
Антист
4-1-1-3-1
16
Меньян
15
Калюлю
23
Томори
26
Романьоли
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
56
Салемакерс
70
Мальдини
9
Ребич
9
Жиру
18
Маджоре
4
Феррер
4
Феррер
18
Маджоре
11
Гьяси
13
Стрелец
13
Стрелец
11
Гьяси
9
Антист
7
Манай
7
Манай
9
Антист
7
Сала
10
Верде
10
Верде
7
Сала
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
15
Калюлю
2
Калабрия
2
Калабрия
15
Калюлю
70
Мальдини
10
Беннасер
10
Беннасер
70
Мальдини
19
Кессье
21
Диас
21
Диас
19
Кессье
9
Жиру
9
Пеллегри
9
Пеллегри
9
Жиру
Остались в запасе
Специя
Милан
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Специя - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
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Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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