Введите ваш ник на сайте
Материалы

Наполи - Кальяри

26.09.2021, Воскресенье, 21:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Серия А, 6 тур Наполи - Кальяри
Италия. Серия А (2020/2021)
34 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Наполи 1:1 Кальяри
15 тур
3 января, воскресенье 17:00 Кальяри 1:4 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Кальяри 0:1 Наполи
5 тур
25 сентября, среда 22:00 Наполи 0:1 Кальяри
Италия. Серия А (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 21:30 Наполи 2:1 Кальяри
16 тур
16 декабря, воскресенье 20:00 Кальяри 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
26 февраля, понедельник 22:45 Кальяри 0:5 Наполи
7 тур
1 октября, воскресенье 13:30 Наполи 3:0 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
6 мая, суббота 19:00 Наполи 3:1 Кальяри
16 тур
11 декабря, воскресенье 14:30 Кальяри 0:5 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Кальяри 0:3 Наполи
12 тур
23 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 3:3 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
6 мая, вторник 23:00 Наполи 3:0 Кальяри
17 тур
21 декабря, суббота 23:45 Кальяри 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 3:2 Кальяри
14 тур
26 ноября, понедельник 22:00 Кальяри 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
9 марта, пятница 23:45 Наполи 6:3 Кальяри
8 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2010/2011)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Кальяри
11 тур
10 ноября, среда 22:45 Кальяри 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 0:0 Кальяри
16 тур
12 декабря, суббота 20:00 Кальяри 3:3 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Наполи
13 тур
23 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Кальяри
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Наполи
1 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Кальяри
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
...
  • Читайте нас: 