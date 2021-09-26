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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 26 сентября 2021
Ювентус
26.09.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 2
Завершен
Сампдория
10'
П. Дибала
43'
Л. Бонуччи (П)
57'
М. Локателли
44'
М. Йошида
83'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
87'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
М. Торсбю
Желтая карточка
М. Кен
86'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
84'
83'
ГОЛ! 3:2!
А. Кандрева
Пас отдал
А. Силва
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
82'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Р. Бентанкур
82'
70'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Ф. Капуто
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Ф. Кьеза
70'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Бернардески
70'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
66'
59'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ф. Депаоли
59'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Экдаль
58'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
ГОЛ! 3:1!
М. Локателли
Пас отдал
Д. Кулушевски
57'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
53'
45'
+2
Желтая карточка
А. Экдаль
44'
ГОЛ! 2:1!
М. Йошида
Пас отдал
А. Кандрева
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бонуччи
43'
41'
Желтая карточка
Н. Мурру
28'
Желтая карточка
М. Торсбю
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
П. Дибала
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
М. Локателли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Перин
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
5
Локателли
30
Бентанкур
7
Куадрадо
14
Кьеза
10
Бернардески
21
Мората
21
Дибала
3-2-3-2
25
Аудеро
23
Депаоли
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
29
Мурру
87
Кандрева
8
Экдаль
2
Торсбю
27
Квальярелла
9
Капуто
14
Кьеза
14
Кьеллини
14
Кьеллини
14
Кьеза
10
Бернардески
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Бернардески
30
Бентанкур
22
МакКенни
22
МакКенни
30
Бентанкур
21
Дибала
21
Кулушевски
21
Кулушевски
21
Дибала
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
2
Торсбю
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
2
Торсбю
8
Экдаль
15
Силва
15
Силва
8
Экдаль
23
Депаоли
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Депаоли
9
Капуто
92
Торрегросса
92
Торрегросса
9
Капуто
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Сампдория
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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