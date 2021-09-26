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Ювентус - Сампдория

26.09.2021, Воскресенье, 13:30 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Серия А, 6 тур Ювентус - Сампдория
Италия. Серия А (2020/2021)
20 тур
30 января, суббота 20:00 Сампдория 0:2 Ювентус
1 тур
20 сентября, воскресенье 21:45 Ювентус 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2019/2020)
36 тур
26 июля, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Сампдория
17 тур
18 декабря, среда 20:55 Сампдория 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 19:00 Сампдория 2:0 Ювентус
19 тур
29 декабря, суббота 14:30 Ювентус 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Ювентус 3:0 Сампдория
13 тур
19 ноября, воскресенье 17:00 Сампдория 3:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
19 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 0:1 Ювентус
10 тур
26 октября, среда 21:45 Ювентус 4:1 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 18:00 Ювентус 5:0 Сампдория
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Сампдория 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
2 мая, суббота 19:00 Сампдория 0:1 Ювентус
15 тур
14 декабря, воскресенье 14:30 Ювентус 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
18 января, суббота 23:45 Ювентус 4:2 Сампдория
1 тур
24 августа, суббота 22:45 Сампдория 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
18 мая, суббота 22:45 Сампдория 3:2 Ювентус
19 тур
6 января, воскресенье 18:00 Ювентус 1:2 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
23 января, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Ювентус
2 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 3:3 Сампдория
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 22:45 Сампдория 1:0 Ювентус
10 тур
28 октября, среда 22:45 Ювентус 5:1 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Сампдория
5 тур
27 сентября, суббота 20:00 Сампдория 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
17 мая, суббота 17:00 Сампдория 3:3 Ювентус
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Ювентус 0:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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