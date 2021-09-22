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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Ювентус
Специя - Ювентус: обзор матча 22 сентября 2021
Специя
22.09.2021, среда, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
33'
Э. Гьяси
49'
Ж. Антист
28'
М. Кен
66'
Ф. Кьеза
72'
М. де Лигт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Ювентус
Желтая карточка
М. Нзола
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
Д. Николау
85'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Д. Маджоре
85'
84'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
Д. Сала
️️️️
М. Бурабиа
77'
Замена
М. Нзола
️️️️
Ж. Антист
77'
Замена
Р. Манай
️️️️
Д. Верде
77'
72'
ГОЛ! 2:3!
М. де Лигт
67'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рабьо
66'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Мората
59'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Кен
ГОЛ! 2:1!
Ж. Антист
Пас отдал
Д. Маджоре
49'
46'
Замена
М. Локателли
️️️️
Р. Бентанкур
46'
Замена
А. Сандро
️️️️
М. Де Шильо
ГОЛ! 1:1!
Э. Гьяси
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
Пас отдал
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Специя
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-3-1-2
41
Зут
4
Феррер
55
Христов
43
Николау
98
Амьен-Аду
10
Бастони
18
Маджоре
10
Бурабиа
11
Гьяси
10
Верде
9
Антист
4-3-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
4
де Лигт
19
Бонуччи
13
Данило
22
МакКенни
12
Рабьо
30
Бентанкур
14
Кьеза
21
Дибала
9
Кен
10
Бурабиа
7
Сала
7
Сала
10
Бурабиа
10
Верде
7
Манай
7
Манай
10
Верде
18
Маджоре
10
Сальседо
10
Сальседо
18
Маджоре
9
Антист
18
Нзола
18
Нзола
9
Антист
22
Де Шильо
26
Сандро
26
Сандро
22
Де Шильо
30
Бентанкур
5
Локателли
5
Локателли
30
Бентанкур
12
Рабьо
10
Бернардески
10
Бернардески
12
Рабьо
14
Кьеза
21
Кулушевски
21
Кулушевски
14
Кьеза
9
Кен
21
Мората
21
Мората
9
Кен
Остались в запасе
Специя
Ювентус
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Специя - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
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