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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тимишоара - Штутгарт
Тимишоара - Штутгарт: обзор матча 18 августа 2009
Тимишоара
18.08.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Штутгарт
29'
Т. Гебхарт (П)
31'
А. Глеб
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тимишоара - Штутгарт
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
Я. Латовлевич
️️️️
А. Карамян
Замена
Ю. Шибер
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
А. Карамян
Замена
Элсон
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
А. Глеб
Желтая карточка
М. Дельпьер
Замена
Б. Борбей
️️️️
К. Скутару
ГОЛ! 0:2!
А. Глеб
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Гебхарт
Пас отдал
Т. Гебхарт
Желтая карточка
Д. Алекса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тимишоара
25
Костел Пантилимон
ВР
0
Артавазд Карамян
ЛЗ
29
Эдер Бонфим
ЦЗ
6
Даре Нибомбе
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ПЗ
0
Арман Карамян
ЛП
5
Дан Алекса
ЦП
13
Кристиан Скутару
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
11
Георге Букур
ЦФ
18
Лукаш Магера
ЦФ
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Тимишоара
99
Педру Таборда
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
17
Болаж Борбей
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
77
Александру Куртян
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
18
Какау
ЦФ
4-4-2
25
Пантилимон
0
Карамян
29
Бонфим
6
Нибомбе
28
Чишовски
0
Карамян
5
Алекса
13
Скутару
7
Станку
18
Магера
11
Букур
4-4-2
13
Леманн
22
Челоцци
15
Дельпьер
35
Таски
23
Маньин
10
Гебхарт
28
Хедира
0
Хитцльшпергер
11
Глеб
88
Погребняк
19
Марика
Лукин
23
Ионеску
23
Ионеску
Лукин
0
Карамян
14
Латовлевич
14
Латовлевич
0
Карамян
13
Скутару
17
Борбей
17
Борбей
13
Скутару
11
Глеб
7
Элсон
7
Элсон
11
Глеб
10
Гебхарт
13
Руди
13
Руди
10
Гебхарт
88
Погребняк
20
Шибер
20
Шибер
88
Погребняк
Остались в запасе
Тимишоара
Штутгарт
99
Педру Таборда
ВР
22
Даре Вршич
ЦП
77
Александру Куртян
ЦФ
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
99
Педру Таборда
ВР
22
Даре Вршич
ЦП
77
Александру Куртян
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Тимишоара - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Бертину Кунья Миранда (оба - Португалия)
Делегат:
Рудольф Заврль (Словения)
Стадион:
Дан Пэлтинишан
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