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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штутгарт - Тимишоара
Штутгарт - Тимишоара: обзор матча 26 августа 2009
Штутгарт
26.08.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов
0 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Тимишоара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Тимишоара
Замена
Элсон
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
А. Бурчану
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Ч. Марика
Замена
К. Скутару
️️️️
М. Чишовски
Замена
Я. Шимак
️️️️
С. Руди
Замена
К. Ионеску
️️️️
Э. Бонфим
Замена
С. Станку
️️️️
Б. Борбей
Желтая карточка
Э. Бонфим
20'
Желтая карточка
А. Карамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Тимишоара
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЛЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
6
Даре Нибомбе
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
77
Александру Куртян
ЛП
55
Александру Бурчану
ЦП
17
Болаж Борбей
ЦП
0
Арман Карамян
ПП
11
Уистон Паркс
ЦФ
11
Георге Букур
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
7
Элсон
ЦП
19
Ян Шимак
АП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Тимишоара
99
Педру Таборда
ВР
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
13
Кристиан Скутару
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
4-4-2
13
Леманн
23
Маньин
35
Таски
15
Дельпьер
22
Челоцци
13
Руди
28
Хедира
0
Хитцльшпергер
10
Гебхарт
88
Погребняк
19
Марика
4-4-2
25
Пантилимон
29
Бонфим
28
Чишовски
6
Нибомбе
14
Латовлевич
0
Карамян
55
Бурчану
17
Борбей
77
Куртян
11
Букур
11
Паркс
10
Гебхарт
7
Элсон
7
Элсон
10
Гебхарт
13
Руди
19
Шимак
19
Шимак
13
Руди
19
Марика
20
Шибер
20
Шибер
19
Марика
29
Бонфим
23
Ионеску
23
Ионеску
29
Бонфим
28
Чишовски
13
Скутару
13
Скутару
28
Чишовски
17
Борбей
7
Станку
7
Станку
17
Борбей
Остались в запасе
Штутгарт
Тимишоара
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
99
Педру Таборда
ВР
22
Даре Вршич
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
18
Какау
ЦФ
Остались в запасе
99
Педру Таборда
ВР
22
Даре Вршич
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Штутгарт - Тимишоара
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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