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Расписание матчей
Германия. Кубок
Зандхаузен - РБ Лейпциг
Зандхаузен - РБ Лейпциг: обзор матча 07 августа 2021
Зандхаузен
07.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
19'
В. Орбан
45'
А. Айдара
60'
К. Нкунку
81'
Д. Собослаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зандхаузен - РБ Лейпциг
81'
ГОЛ! 0:4!
Д. Собослаи
Пас отдал
Х. Хванг
78'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
А. Айдара
Замена
А. Эссвайн
️️️️
С. Суку
76'
68'
Замена
Б. Бробби
️️️️
А. Силва
68'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Т. Адамс
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
A. Sicker
64'
61'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Э. Форсберг
60'
ГОЛ! 0:3!
К. Нкунку
Пас отдал
А. Силва
Замена
Я. Бахман
️️️️
К. Сикингер
46'
Замена
D. Keita-Ruel
️️️️
Д. Гаудино
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Айдара
Пас отдал
К. Нкунку
Желтая карточка
К. Сикингер
36'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Орбан
Пас отдал
Анхелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
7
Башким Айдини
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Себио Суку
ПВ
21
Immanuel Höhn
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
8
Erik Zenga
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Зандхаузен
40
Benedikt Grawe
ВР
13
Nils RÃ¶seler
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
13
Rick Wulle
ЦФ
14
Tim Kister
ЦФ
14
Яник Бахман
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
9
Daniel Keita-Ruel
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
37
Сидни Ребигер
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-1-1-5
7
Айдини
2
2
Жиров
10
Гаудино
14
Суку
17
30
Древес
8
23
Сикингер
36
Окороджи
4-1-2-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
3
Симакан
4
Орбан
17
Анхелиньо
12
Адамс
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
14
Суку
35
Эссвайн
35
Эссвайн
14
Суку
17
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
17
23
Сикингер
14
Бахман
14
Бахман
23
Сикингер
10
Гаудино
9
9
10
Гаудино
21
Айдара
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Айдара
12
Адамс
27
Лаймер
27
Лаймер
12
Адамс
19
Силва
9
Бробби
9
Бробби
19
Силва
10
Форсберг
7
Хванг
7
Хванг
10
Форсберг
Остались в запасе
Зандхаузен
РБ Лейпциг
40
Benedikt Grawe
ВР
13
Nils RÃ¶seler
ЦЗ
13
Rick Wulle
ЦФ
14
Tim Kister
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
40
Benedikt Grawe
ВР
13
Nils RÃ¶seler
ЦЗ
13
Rick Wulle
ЦФ
14
Tim Kister
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Зандхаузен - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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