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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 20 мая 2022
Реал
20.05.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Бетис
86'
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Каналес
74'
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
73'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Хуанми
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Менди
70'
Замена
Иско
️️️️
Родриго
70'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
70'
63'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
63'
Замена
Родри
️️️️
В. Жозе
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
46'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Каземиро
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
4-2-2-2
1
Силва
20
Сабали
2
Пеццелла
5
Бартра
11
Алекс Морено
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
23
Менди
12
Марсело
12
Марсело
23
Менди
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
20
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
20
Модрич
5
Каземиро
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Каземиро
11
Родриго
22
Иско
22
Иско
11
Родриго
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
12
Виллиан Жозе
10
Родри
10
Родри
12
Виллиан Жозе
20
Каналес
37
Тельо
37
Тельо
20
Каналес
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
7
Хуанми
7
Иглесиас
7
Иглесиас
7
Хуанми
Остались в запасе
Реал
Бетис
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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