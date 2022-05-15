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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Реал
Кадис - Реал: обзор матча 15 мая 2022
Кадис
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Реал
37'
Р. Собрино
5'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Реал
Желтая карточка
Л. Эрнандес
89'
Замена
Э. Лосано
️️️️
У. Идрисси
88'
Желтая карточка
Р. Алькарас
86'
Желтая карточка
И. Карселен
84'
Желтая карточка
А. Негредо
81'
Замена
И. Карселен
️️️️
К. Акапо
76'
74'
Желтая карточка
Э. Азар
Замена
Х. Мари
️️️️
Алекс
71'
64'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Вальверде
64'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Х. Вальехо
64'
Замена
Э. Азар
️️️️
Родриго
Пенальти не реализован!
А. Негредо
61'
48'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
Р. Собрино
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Собрино
37'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Диас
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
4-1-2-3
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
23
Эрнандес
29
Акапо
4
Алькарас
11
Идрисси
8
Алекс
21
Негредо
7
Лукас
19
Собрино
3-1-2-3-1
13
Лунин
3
Милитао
24
Вальехо
6
Начо
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
10
Асенсио
11
Родриго
17
Васкес
9
Диас
29
Акапо
20
Карселен
20
Карселен
29
Акапо
8
Алекс
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
8
Алекс
11
Идрисси
11
Лосано
11
Лосано
11
Идрисси
24
Вальехо
14
Карвахаль
14
Карвахаль
24
Вальехо
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
11
Родриго
10
Азар
10
Азар
11
Родриго
Остались в запасе
Кадис
Реал
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Кадис - Реал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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