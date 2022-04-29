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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Кадис
Севилья - Кадис: обзор матча 29 апреля 2022
Севилья
29.04.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
7'
Ю. Эн-Несири
66'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Кадис
90'
Желтая карточка
Л. Эспино
84'
Замена
С. Санчес
️️️️
Лукас
84'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
И. Альехо
84'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Р. Собрино
Замена
И. Ромеро
️️️️
Х. Навас
83'
79'
Замена
А. Негредо
️️️️
Й. Йонссон
Желтая карточка
Х. Навас
78'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Хордан
71'
69'
Замена
Феде
️️️️
Х. Мари
66'
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Желтая карточка
А. Гомес
61'
Замена
Т. Делэни
️️️️
И. Ракитич
57'
Замена
Х. Корона
️️️️
Э. Ламела
57'
17'
Желтая карточка
Й. Йонссон
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
И. Ракитич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
8
Алекс
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
6
Феде
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-2-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
11
Ракитич
19
Хордан
7
Окампос
9
Ламела
21
Эн-Несири
10
Гомес
4-1-1-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
23
Эрнандес
3
Фали
18
Эспино
16
Йонссон
6
Хосе Мари
14
Альехо
8
Алекс
7
Лукас
19
Собрино
11
Ракитич
27
Делэни
27
Делэни
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
19
Хордан
9
Ламела
17
Корона
17
Корона
9
Ламела
16
Навас
9
Ромеро
9
Ромеро
16
Навас
19
Собрино
15
Арсамендия
15
Арсамендия
19
Собрино
14
Альехо
6
Аларкон
6
Аларкон
14
Альехо
6
Хосе Мари
6
Феде
6
Феде
6
Хосе Мари
7
Лукас
25
Санчес
25
Санчес
7
Лукас
16
Йонссон
21
Негредо
21
Негредо
16
Йонссон
Остались в запасе
Севилья
Кадис
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Севилья - Кадис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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