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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Кадис
Барселона - Кадис: обзор матча 18 апреля 2022
Барселона
18.04.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
48'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Кадис
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
+8
Желтая карточка
Ф. Торрес
90'
+4
Замена
О. Мингеса
️️️️
С. Дест
90'
+4
82'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Р. Собрино
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ф. де Йонг
77'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Лангле
77'
77'
Замена
В. Чуст
️️️️
Й. Йонссон
Желтая карточка
С. Дест
70'
64'
Замена
Феде
️️️️
Х. Мари
64'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Санчес
61'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Депай
61'
48'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
Желтая карточка
С. Бускетс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
8
Алекс
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Лукас
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
6
Феде
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
24
Гарсия
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
14
Торрес
10
Депай
4-1-1-2-2
23
Ледесма
36
Парра
23
Эрнандес
3
Фали
18
Эспино
16
Йонссон
6
Хосе Мари
25
Санчес
8
Алекс
19
Собрино
7
Лукас
8
Дест
30
Мингеса
30
Мингеса
8
Дест
2
Лангле
24
Траоре
24
Траоре
2
Лангле
21
де Йонг
26
де Йонг
26
де Йонг
21
де Йонг
10
Депай
7
Обамеянг
7
Обамеянг
10
Депай
19
Собрино
15
Арсамендия
15
Арсамендия
19
Собрино
16
Йонссон
23
Чуст
23
Чуст
16
Йонссон
6
Хосе Мари
6
Феде
6
Феде
6
Хосе Мари
25
Санчес
14
Альехо
14
Альехо
25
Санчес
Остались в запасе
Барселона
Кадис
6
Нико Гонсалес
ЦП
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Барселона - Кадис
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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