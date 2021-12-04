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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 04 декабря 2021
Барселона
04.12.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
79'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Лангле
82'
81'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Хуанми
79'
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Пас отдал
К. Тельо
73'
Желтая карточка
Г. Родригес
71'
Замена
В. Карвалью
️️️️
В. Жозе
63'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Руйбаль
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Н. Гонсалес
59'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Коутиньо
59'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
42'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Гави
36'
12'
Желтая карточка
В. Жозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гави
10
Эз Абде
11
Коутиньо
10
Депай
4-2-2-2
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
4
Руис
11
Алекс Морено
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
6
Гонсалес
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гонсалес
6
Гави
10
Пуч
10
Пуч
6
Гави
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Коутиньо
2
Лангле
26
де Йонг
26
де Йонг
2
Лангле
12
Виллиан Жозе
10
Карвалью
10
Карвалью
12
Виллиан Жозе
24
Руйбаль
37
Тельо
37
Тельо
24
Руйбаль
7
Хуанми
7
Иглесиас
7
Иглесиас
7
Хуанми
Остались в запасе
Барселона
Бетис
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Барселона - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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