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Материалы

Бетис - Валенсия

27.10.2021, Среда, 21:00 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Испания. Примера, 11 тур Бетис - Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 19:30 Бетис 2:2 Валенсия
5 тур
3 октября, суббота 22:00 Валенсия 0:2 Бетис
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
29 февраля, суббота 18:00 Валенсия 2:1 Бетис
14 тур
23 ноября, суббота 18:00 Бетис 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 21:45 Бетис 1:2 Валенсия
4 тур
15 сентября, суббота 19:30 Валенсия 0:0 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, четверг 23:00 Валенсия 1:0 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 7 февраля, четверг 23:00 Бетис 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 22:45 Валенсия 2:0 Бетис
8 тур
15 октября, воскресенье 21:45 Бетис 3:6 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 15:00 Бетис 0:0 Валенсия
3 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Валенсия 2:3 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Бетис 1:0 Валенсия
4 тур
19 сентября, суббота 19:15 Валенсия 0:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 19:00 Валенсия 5:0 Бетис
4 тур
15 сентября, воскресенье 23:00 Бетис 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
17 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 3:0 Бетис
9 тур
27 октября, суббота 20:00 Бетис 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 23:30 Валенсия 4:0 Бетис
16 тур
10 декабря, суббота 23:00 Бетис 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 22:00 Бетис 1:2 Валенсия
13 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Валенсия 3:2 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
10 февраля, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Бетис
4 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 1:2 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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