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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Валенсия
Кадис - Валенсия: обзор матча 02 октября 2021
Кадис
02.10.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Валенсия
90'
+4
Желтая карточка
М. Дьякаби
85'
Замена
Э. Кошта
️️️️
М. Андре
85'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Ю. Муса
Желтая карточка
И. Альехо
83'
Замена
Кала
️️️️
Фали
78'
78'
Замена
У. Рачич
️️️️
У. Гильямон
Желтая карточка
М. Кальдерон
72'
Замена
И. Чапела
️️️️
Й. Йонссон
70'
Замена
М. Кальдерон
️️️️
Алекс
70'
60'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
О. Альдрете
Замена
И. Альехо
️️️️
М. Осмайич
60'
57'
Желтая карточка
У. Гильямон
46'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
Т. Аларкон
41'
13'
Желтая карточка
О. Альдрете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Алекс
АП
18
Милутин Осмайич
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
24
Иван Чапела
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
4-2-3-1
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
33
Ароян
20
Карселен
16
Йонссон
6
Аларкон
8
Алекс
18
Осмайич
25
Санчес
21
Негредо
4-1-1-2-2
24
Силлессен
20
Фулкье
15
Альдрете
3
Паулиста
3
Латорре
22
Гильямон
10
Васс
80
Муса
11
Гедеш
9
Дуро
10
Андре
3
Фали
16
Кала
16
Кала
3
Фали
8
Алекс
33
Кальдерон
33
Кальдерон
8
Алекс
18
Осмайич
14
Альехо
14
Альехо
18
Осмайич
16
Йонссон
24
Чапела
24
Чапела
16
Йонссон
80
Муса
21
Вальехо
21
Вальехо
80
Муса
22
Гильямон
10
Рачич
10
Рачич
22
Гильямон
15
Альдрете
4
Дьякаби
4
Дьякаби
15
Альдрете
10
Андре
11
Кошта
11
Кошта
10
Андре
Остались в запасе
Кадис
Валенсия
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Кадис - Валенсия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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