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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 07 мая 2022
Суонси
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
80'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
И. Хаир
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Латибодье
65'
64'
Замена
А. Грэй
️️️️
Л. Дайкс
64'
Замена
А. Доззел
️️️️
Д. Томас
Замена
О. Нтчам
️️️️
Ж. Пироэ
61'
46'
Замена
О. Какай
️️️️
Д. Сэндерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
30
Joel Cotterill
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-2-2-2
1
Фишер
3
Мэннинг
29
Кристи
22
Латибодье
26
Ноутон
4
Даунс
6
Гримес
20
Конгрив
17
Вольф
9
Пироэ
21
Обафеми
3-1-3-1-2
88
Дьенг
28
Сэндерсон
4
Болл
3
МакКаллум
10
Амос
37
Адома
26
Филд
8
Томас
10
Хаир
5
Барбе
13
Дайкс
9
Пироэ
10
Нтчам
10
Нтчам
9
Пироэ
22
Латибодье
8
Смит
8
Смит
22
Латибодье
28
Сэндерсон
29
Какай
29
Какай
28
Сэндерсон
8
Томас
21
Доззел
21
Доззел
8
Томас
13
Дайкс
45
Грэй
45
Грэй
13
Дайкс
Остались в запасе
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
29
Бен Хамер
ВР
30
Joel Cotterill
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Мерфи Махони
ВР
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
30
Joel Cotterill
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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Куинз Парк Рейнджерс
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