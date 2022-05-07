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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Блэкпул
Питерборо Юнайтед - Блэкпул: обзор матча 07 мая 2022
Питерборо Юнайтед
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
5 : 0
Завершен
Блэкпул
36'
Д. Кларк-Харрис
63'
С. Шмодикс
71'
С. Шмодикс
85'
Д. Мэрриот
90'
Д. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Блэкпул
ГОЛ! 5:0!
Д. Тэйлор
90'
ГОЛ! 4:0!
Д. Мэрриот
Пас отдал
Х. Берроуз
85'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Р. Джонс
75'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Кларк-Харрис
75'
ГОЛ! 3:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
Х. Берроуз
71'
ГОЛ! 2:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
Р. Джонс
63'
Замена
Д. Грант
️️️️
Ж. Фукс
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
К. Поку
36'
35'
Замена
М. Экпитета
️️️️
Р. Кио
Желтая карточка
Д. Уорд
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
17
Кваме Поку
АП
23
Джо Уорд
ПП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
6
Kevin Stewart
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Питерборо Юнайтед
2
Франки Кент
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
11
Andrew Oluwabori
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
31
Стюарт Мур
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
30
Роб Аптер
ЦФ
37
Luke Mariette
ЦФ
1-1-3-2-2
13
Корнелл
20
Найт
7
Фукс
14
Берроуз
14
Тэйлор
23
Уорд
17
Поку
11
Шмодикс
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
4-1-2-3
12
Максвелл
4
Кейси
29
Гарбатт
6
Коннолли
36
Кио
6
19
Дейл
22
Хэмилтон
14
Кэри
9
Бисли
12
Йетс
7
Фукс
8
Грант
8
Грант
7
Фукс
26
Джонс
31
Рэндалл
31
Рэндалл
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
7
Мэрриот
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
36
Кио
21
Экпитета
21
Экпитета
36
Кио
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Блэкпул
2
Франки Кент
ЦЗ
11
Andrew Oluwabori
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
31
Стюарт Мур
ВР
30
Роб Аптер
ЦФ
37
Luke Mariette
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
2
Франки Кент
ЦЗ
11
Andrew Oluwabori
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
31
Стюарт Мур
ВР
30
Роб Аптер
ЦФ
37
Luke Mariette
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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