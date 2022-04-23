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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 23 апреля 2022
Сток Сити
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
45+1'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
С. Клукас
️️️️
Р. Сойерс
82'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Майя
76'
70'
Замена
А. Грэй
️️️️
Д. Томас
57'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Дайкс
57'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Л. Амос
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
14
Тимон
16
Уилмот
19
Ягиелка
4
Харвуд-Беллис
2
Смит
7
Аллен
8
Бэйкер
14
Сойерс
9
Майя
18
Браун
3-1-3-1-2
27
Вествуд
2
Данн
28
Сэндерсон
3
МакКаллум
10
Амос
21
Доззел
26
Филд
8
Томас
10
Хаир
13
Дайкс
5
Барбе
14
Сойерс
6
Клукас
6
Клукас
14
Сойерс
9
Майя
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Майя
13
Дайкс
37
Адома
37
Адома
13
Дайкс
10
Амос
32
Остин
32
Остин
10
Амос
8
Томас
45
Грэй
45
Грэй
8
Томас
Остались в запасе
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Мерфи Махони
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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Сток Сити
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