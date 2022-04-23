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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Блэкпул
Лутон Таун - Блэкпул: обзор матча 23 апреля 2022
Лутон Таун
23.04.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
2'
Э. Адебайо
55'
Г. Мадин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Блэкпул
90'
+5
Желтая карточка
Ш. Ловери
90'
+1
Желтая карточка
Г. Мадин
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
81'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. Поттс
77'
76'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Бисли
69'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Ч. Кирк
68'
Желтая карточка
С. Хэмилтон
Замена
А. Мускве
️️️️
С. Брэдли
67'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Мадин
19'
Желтая карточка
К. Дугалл
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
К. Нейсмит
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
9
Джейк Бисли
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Лутон Таун
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
11
Джош Боулер
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
3-3-1-2
32
Истед
17
Белл
15
Локьер
15
Брэдли
15
Поттс
16
Кэмпбелл
30
Киосо
23
Снодграсс
45
Адебайо
23
Корник
4-1-2-3
12
Максвелл
21
Экпитета
3
Хасбэнд
36
Кио
6
Коннолли
16
Дугалл
25
Кирк
22
Хэмилтон
14
Мадин
21
Андерсон
9
Бисли
15
Поттс
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
15
Поттс
15
Брэдли
15
Мускве
15
Мускве
15
Брэдли
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
25
Кирк
11
Боулер
11
Боулер
25
Кирк
9
Бисли
19
Ловери
19
Ловери
9
Бисли
Остались в запасе
Лутон Таун
Блэкпул
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
31
Стюарт Мур
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Лутон Таун - Блэкпул
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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